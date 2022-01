Passato dalla Roma al Getafe in questa finestra di mercato con Gonzalo Villar, Borja Mayoral ha esordito nel match contro il Granada, 21a giornata di Liga, con tanto di gol. L'attaccante spagnolo ha iniziato la partita dalla panchina per poi subentrare all'84' e segnare appena dopo 3 minuti la rete del 4-2.

Non ha trovato, invece, spazio Villar, rimasto in panchina per tutta la gara.