Francia, adottato il pass vaccinale: sarà obbligatorio per sportivi e spettatori

"Il pass vaccinale è stato adottato. Non appena la legge sarà promulgata, diventerà obbligatorio per l'ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario, per tutti gli spettatori, praticanti, professionisti francesi o stranieri". Lo ha annunciato via Twitter la ministra francese per lo Sport, Roxana Maracineanu, dopo l'allontanamento di Novak Djokovic dall'Australia, e in vista del Roland Garros. "Grazie al movimento sportivo per il lavoro di convinzione con gli ultimi e rari non vaccinati. Lavoreremo insieme per preservare le competizioni e per essere gli ambasciatori di queste misure a livello internazionale".