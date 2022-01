FOTO - Mourinho omaggiato con una targa dai tifosi della Curva Nord dell'Inter: "Sei e resterai sempre uno di noi"

La Roma si prepara a scendere in campo contro il Milan nella giornata di domani alle ore 18:30. I rappresentanti della Curva Nord dell'Inter hanno colto l'occasione della trasferta dei giallorossi a Milano per omaggiare José Mourinho, ex allenatore dei nerazzurri, consegnandogli una targa celebrativa con questa scritta: "A mister José Mourinho - La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque, ma sei e resterai sempre uno di noi". A riportarlo è il giornalista di Sportitalia Luca Cilli.

