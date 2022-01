FOTO - Dall'arrivo alla firma: le prime immagini di Maitland-Niles alla Roma

Arriva il primo innesto per José Mourinho in questa finestra di mercato invernale: Ainsley Maitland-Niles è sbarcato ieri a Ciampino e da oggi è ufficialmente un giocatore della Roma. L'inglese, che sa ricoprire diversi ruoli tra difesa e centrocampo, ha poi firmato il contratto con il club al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le prime immagini di Maitland-Niles in giallorosso: