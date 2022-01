Fiorentina, Biraghi: «La Roma mi ha cercato ma volevo restare, con il club sono stato chiaro»

RADIO BRUNO - Cristiano Biraghi conferma le voci di mercato che lo accostavano alla Roma la scorsa estate. Il terzino della Fiorentina ne ha parlato in un'intervista rilasciata oggi pomeriggio. "Ho sempre detto alla società quali erano le mie idee. - le sue parole - Due anni fa dissi alla società che l'unica squadra per cui avrei lasciato Firenze sarebbe stata l'Inter e così fu. Una volta tornato, ho rinnovato e ho detto al club che non sarei partito per nessuna destinazione, la Roma non l'ho presa in considerazione, non volevo creare nessun caso"