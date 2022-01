Costa (sottosegr. Salute): "Stadi? Capienza al 50% a febbraio obiettivo raggiungibile"

GR PARLAMENTO - «Capienza al 50% dal 6 febbraio? L'obbiettivo non può che essere di tornare al 100% in presenza, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che ragionare alla ripresa del campionato a febbraio, mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno, vuol dire 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole pensare come un obbiettivo raggiungibile. Dobbiamo anche dare una premialità a chi decide di vaccinarsi e mi pare che i cittadini siano stati molto disponibili e responsabili, quindi penso sia una risultato raggiungibile». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, sul ritorno al 50% negli stadi per l'inizio di febbraio.

«Ritorno al 100% a inizio primavera? Il dato positivo è che cittadini italiani si stanno vaccinando, l'obbiettivo è arrivare ad una convivenza e se i dati continueranno a migliorare, ipotizzare per quel periodo un ritorno al 100% è un obbiettivo che ci dobbiamo dare. Dobbiamo osservare i dati ma siamo all'inizio di un percorso positivo che ci porterà alla convivenza con questo virus che significa riprendere le attività al 100%», ha aggiunto.

«Nuovo protocollo covid? Lo trovo un fatto assolutamente positivo, un risultato frutto di un percorso condiviso con Regioni, Lega, Figc, Ministro Salute, Governo. C'era bisogno di dare chiarezza e che ci fossero risposte omogenee su tutto il territorio. Passo avanti che fa chiarezza senza possibilità di interpretare a livello locale. Un passo avanti», ha concluso.