Coronavirus, Calcagno (presidente AIC): "98% di calciatori e calciatrici vaccinati"

"Che momento è per i calciatori e per le calciatrici? È un momento importante, hanno dato un gran messaggio, prima dando una spinta per la ripartenza, poi per la convivenza col virus". A dichiararlo il presidente dell'AIC Umberto Calcagno durante la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione figurine Panini "Calciatori 2021-2022": "Abbiamo il 98% di ragazzi e ragazze vaccinati, è un messaggio positivo per tutto il paese".

Calcagno ha poi ribadito il successo che il calcio femminile otterrà dal primo luglio: "Il movimento ha fatto grandi passi in avanti, soprattutto da luglio: le ragazze diventeranno professioniste e dunque equiparate ai colleghi. È stato un gran passo in avanti".