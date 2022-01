Nuovi casi di positività nella Salernitana: 5 per la precisione, come annunciato dal club campano in una nota diffusa sul proprio sito ufficiale:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19.

I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)".

(ussalernitana1919.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE