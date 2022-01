Capello: «Mourinho non può fare miracoli, gli serve tempo»

GASPORT - «Milan-Roma potrebbero essere fondamentale. Per alcune squadre, se la distanza dai loro obiettivi aumentasse, diventerebbe difficile recuperare». Fabio Capello parla così del prossimo turno di campionato e l'ex allenatore giallorosso, nell'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, parla anche dell'andamento dei giallorossi e della gestione Mourinho.

«Ha bisogno di tempo, non può fare miracoli - dice a proposito dello Special One - Evidentemente, se chiede dei giocatori, significa che la rosa non è all’altezza. Per criticarli c’è bisogno di aspettare il prossimo anno»