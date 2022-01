Calciomercato Roma: vicino l'accordo per il prestito di Reynolds all'Anderlecht

Sembra sbloccarsi la situazione relativa a Bryan Reynolds: dopo i corteggiamenti registrati negli ultimi tempi dal Belgio e dall'Inghilterra, Gianluigi Longari di Sportitalia riporta su Twitter di un accordo vicino alla fumata bianca tra la Roma e l'Anderlecht per il trasferimento del laterale statunitense. La formula sarebbe quella del prestito.

Confirmed ? #Anderlecht close to reach an agreement with #Roma for Bryan #Reynolds on loan. @tvdellosport https://t.co/hg2jR0BGNP

