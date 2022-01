In estate era stato a lungo accostato alla Roma, in questa finestra di mercato per lui si è parlato anche di Juventus e Milan, ma per il momento niente Italia per Serdar Azmoun. L'attaccante iraniano dello Zenit, in scadenza di contratto, dalla prossima stagione sarà un giocatore del Bayer Leverkusen, dove troverà come compagno di reparto l'ex giallorosso Patrik Schick.

Il club tedesco ha annunciato sui suoi canali social la firma di Azmoun, che ha sottoscritto un contratto fino al 2027.