AS Roma: da Romolo calze giallorosse ai bambini di 5 parrocchie della città (VIDEO)

Anche nel giorno dell'Epifania la Roma si rende protagonista di una bella iniziativa in favore della città. Romolo, la mascotte del club giallorosso, ha fatto visita ai bambini di cinque parrocchie cittadine e ha distribuito loro in regalo le calze tinte di giallorosso. Lo fa sapere il club che mostra anche un video su Twitter di Romolo in giro per la città:

???❤️ ? In occasione dell'Epifania, Romolo ha fatto visita ai bambini di 5 parrocchie della città distribuendo calze giallorosse ?#ASRoma pic.twitter.com/m2MPWfZwMY — AS Roma (@OfficialASRoma) January 7, 2022