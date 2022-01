Arsenal, Arteta: "Maitland-Niles? Lavorare con Mourinho potrà essere una buona opportunità per lui"

Dopo la cessione in prestito di Maitland-Niles alla Roma, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato in conferenza stampa la scelta del laterale inglese di trasferirsi in giallorosso: "Ainsley è venuto da me e mi ha spiegato i motivi per cui pensava che la cosa migliore per lui e per la sua carriera fosse quella di trasferirsi. Credeva che l'opportunità di giocare e lavorare con Jose fosse davvero una buona opportunità per lui".