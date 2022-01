Arsenal, Arteta: "La volontà di Maitland-Niles era chiara. È stato giusto cederlo"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dell'addio di Ainsley Maitland-Niles. Il ventiquattrenne si è trasferito alla Roma con la formula del prestito secco. Queste le parole del tecnico: "L'interesse del giocatore era così chiaro già dall'estate che sentivamo che fosse la cosa giusta da fare. E io ho bisogno di avere giocatori mentalmente focalizzati per competere cosa che non puoi pensare di avere se sai che fra un giorno o due il giocatore parte".