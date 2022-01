Abraham solo dietro Lewandowski: è il secondo giocatore ad aver segnato più gol senza rigori nei top 5 campionati europei da novembre

Tammy Abraham continua a segnare. La macchina da gol inglese è arrivata a 17 reti stagionali contando tutte le competizioni a cui ha preso parte. Prendendo in considerazione il periodo che va da novembre in poi, la punta della Roma è il secondo giocatore ad aver segnato più gol (13) senza rigori. Davanti a lui c'è solo Robert Lewandowski del Bayern Monaco con 14 marcature.

13 - Since the start of November 2021, only Robert Lewandowski (14) has scored more non-penalty goals across all competitions than Tammy Abraham (13) among players in the big five European leagues. Arrived. pic.twitter.com/WU9i6XPO7P

— OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2022