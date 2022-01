"A Scuola di tifo": consegnati i primi tablet agli Istituti romani

È iniziata questa mattina la distribuzione dei tablet ai quindici istituti romani che hanno preso parte al progetto "A Scuola di Tifo 2.0". Programma che, da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus, si è svolto e si svolge tuttora in DAD. A partire da aprile 2020, per favorire e agevolare la didattica a distanza dei ragazzi provenienti dagli istituti della Capitale coinvolti nel progetto, la Roma ha disposto l'acquisto di 60 tablet da donare agli studenti. I primi device sono stati consegnati oggi all'I.C. Rita Levi Montalcini, all'I.C. Via Ceneda, all'I.C. Alessandro Manzoni, all'I.C. Piazza Sauli e all'I.C. Domenico Bernardini.

(asroma.com)

