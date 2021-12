Volpato, parla il papà: "Australia o Italia? Mou gli ha detto di seguire il cuore, Totti di pensare alla Roma"

E' andato in scena ieri l'esordio di Cristian Volpato in Serie A con la maglia della Roma. Al giocatore spetterà la scelta sulla nazionale per la quale giocare - il classe 2003 ha infatti il doppio passaporto italo-australiano - e il papà Oscar ha raccontato un retroscena ai microfoni del network australiano. Queste le sue parole:

“José non gli ha detto cosa fare, gli ha consigliato di seguire quello che dice il suo cuore. Lo ha fatto riflettere sul fatto che se decide per l'Australia ad ogni chiamata dovrà andare dall'altra parte del mondo. Cristian è comunque pronto per qualunque cosa accada, ora è concentrato sulla preparazione per giocare in Serie A. Totti? Gli ha detto di non pensare alla Nazionale, ma di concentrarsi solo sulla Roma"

(ftbl.au)

