Totti di nuovo all'Olimpico, poi cena con i Friedkin: si avvicina il ritorno alla Roma

Un ritorno atteso allo Stadio Olimpico da spettatore, ma sembra essere vicino un altro ritorno ancora più importante per Francesco Totti.

Lo storico capitano giallorosso oggi è in tribuna allo stadio Olimpico per Roma-Inter, ospite della Digitalbits (sponsor ufficiale della Roma) ma proprio vicino ai Friedkin e quindi non nei posti riservati agli sponsor per assistere alla sfida con l’Inter a due anni dall’ultima volta. Nelle prossime ore potrebbe esserci una clamorosa sorpresa. Secondo le ultime indiscrezioni l'ex numero 10 sarebbe prossimo a tornare in società con un ruolo ancora da definire. L’annuncio potrebbe arrivarelunedì mattina alla Lanterna di Fuksas durante un evento organizzato dalla stessa Digitalbits. Totti intanto stasera incontrerà a cena i Friedkin.

(calciomercato.com)

