Serie A, l'Atalanta allunga: 2-1 al Verona e aggancio all'Inter al secondo posto

L'eliminazione dalla Champions e la retrocessione agli spareggi di Europa League è già stata messa in un angolo dall'Atalanta, che vince a Verona e si avvicina a due punti dal primo posto. Finisce con la vittoria per 2-1 ai danni dell'Hellas l'unico match in programma alle 15 del diciassettesimo turno di Serie A.

Sono i padroni di casa a sbloccare il match al 22' con Simeone, poi l'undici di Gasperini rimonta con le reti di Miranchuk (37') e di Koopmeiners (63'). Successo che vale il momentaneo secondo posto assieme all'Inter (impegnata stasera con il Cagliari) a quota 37 punti. La prossima settimana i bergamaschi ospiteranno la Roma nel loro ultimo match casalingo del 2021.