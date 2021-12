La Salernitana rischia l'esclusione dalla Serie A qualora entro il 31 dicembre non arrivasse nessuna offerta per il suo acquisto. I tifosi sono ancora in attesa di conoscere quale sarà il destino della loro squadra, ma al momento i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust non hanno trovato alcun acquirente ed addirittura non ci sarebbero neanche trattative in corso tali da giustificare l'eventuale proroga di 45 giorni per il perfezionamento della vendita. Il tempo sta per scadere.

(ansa)