Roma, 32 tiri senza segnare in Serie A per Zaniolo: nessuno ha fatto peggio

Nicolò Zaniolo sta lentamente recuperando dopo i due brutti infortuni. In questa stagione il calciatore della Roma ha giocato 20 partite tra tutte le competizioni ed ha realizzato 2 reti e 3 assist. Se si prende in considerazione solo la Serie A, i dati sono ben diversi: 14 presenze, 0 gol ed 1 assist. Come riporta WhoScored.com, il numero 22 ha tentato il tiro ben 32 volte senza però mai riuscire a trovare la via del gol e nessuno in campionato ha fatto peggio di lui.

? Nicolo Zaniolo has had 32 shots without scoring in Serie A this season, the most of any player in the division pic.twitter.com/SYxHTTuGMp

— WhoScored.com (@WhoScored) December 15, 2021