Alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato anche di Roma-Inter, in scena domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico. "Non ho tempo per vederla. L'Inter sta facendo bene ed è una squadra più completa. La Roma è in un momento di transizione, Mourinho è appena arrivato", le sue parole.