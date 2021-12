C'è chi, come la Roma, lavora per costruire un nuovo stadio di proprietà, e chi, invece, è pronto ad inaugurarlo. Come il Rapid Bucarest, squadra romena che a febbraio del 2022 potrà disputare la prima partita nel suo nuovo impianto. E il sogno è quello di farlo contro la Roma di Josè Mourinho, almeno stando a quanto dichiarato dall'allenatore Mihai Iosif: "Vorrei l'AS Roma, chiamerò Mourinho per vedere... È un desiderio che sicuramente non si realizzerà".

(sport.ro)

VAI ALL'ARTICOLO ORGINALE