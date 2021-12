Pastorella: al dirigente giallorosso il prestigioso premio "Cuore d'oro 2021" (FOTO)

Francesco Pastorella, direttore dell'As Roma Department, ha ricevuto, lunedì 29 novembre 2021, il Premio Cuore d’Oro 2021, prestigioso premio conferito dall’ Associazione ARGOS Forze di POLIZIA. La premiazione è avvenuta durante un incontro presso gli uffici del club giallorosso in zona eur. Il premio è stato consegnato a Francesco Pastorella per l'“esempio di altruismo diretto alla realizzazione di attività umanitarie e caritatevoli attraverso il valore dello sport, mezzo straordinario e prezioso per aiutare, educare e aggregare, dimostrando in ogni occasione concrete e spiccate vocazioni ai valori sociali”) , seguirà un cofanetto contenente un ciondolo a forma di cuore in argento bagnato in oro bianco ornato con corallo, va a riconoscere tutte quelle attività di sostegno e vicinanza alle buone azioni grazie al mezzo dello sport e attraverso le tante iniziative di Roma Cares.

