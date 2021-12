Pallotta: "Il silenzio dei Friedkin? Non va bene, devono parlare"

NOTIZIE.COM - James Pallotta, ex presidente della Roma, è tornato a parlare della squadra giallorossa, non risparmiando un attacco contro il modo di operare dei Friedkin, gli attuali proprietari della società capitolina. Queste le sue parole: "Le cose non vanno bene, ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così no? I Friedkin sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così”.

