Nasce l'A.S.D. Roma Calcio Amputati: Perrotta vicepresidente (FOTO)

È nata la Roma Calcio Amputati, la squadra della Capitale che tra le sue fila annovera ragazzi, giovani e adulti amputati, con malformazioni o agenesie di arti accomunati dalla passione per il gioco del calcio e l’amore per la vita.

Voluta fortemente da Arturo Mariani, che con la costituzione dell’associazione sportiva è riuscito a realizzare uno dei suoi tanti sogni, l’A.S.D. Roma Calcio Amputati è diventata realtà grazie all’impegno del presidente Stefano Mariani – padre di Arturo e da sempre suo primo tifoso e sostenitore – e al coinvolgimento di professionisti del mondo sportivo, del Terzo Settore e persone che hanno trasformato la disabilità in arma vincente. Hanno sposato il progetto e ricoprono un ruolo di spicco all’interno dell’organigramma societario personalità come il vicepresidente Simone Perrotta, ex calciatore della AS Roma e Campione del Mondo nel 2006; il direttore sportivo Luca Zavatti, ex calciatore professionista; ed il consigliere Matteo Cavagnini, campione di basket in carrozzina.