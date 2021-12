Torna a parlare Radja Nainggolan. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale belga raccontando un piccolo aneddoto sul derby contro la Lazio ai tempi dei suoi trascorsi in giallorosso: "A Roma ho giocato la semifinale di Champions League e sentivo di essere importante. I tifosi della Lazio mi pregavano di non giocare il derby quando li incontravo in città, anche per loro ero un grande giocatore".

(voetbalnieuws.be)

