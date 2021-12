Motsepe (presidente Coppa d'Africa): "La competizione inizierà regolarmente il 9 gennaio in Camerun"

Il presidente della Coppa d'Africa, Patrice Motsepe, ha confermato ai microfoni dei media il regolare svolgimento della competizione, che andrà in scena in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Queste le sue parole: "Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere a Camerun-Burkina Faso. E ci sarò anche il 6 febbraio per consegnare la coppa, che il mio amico Samuel Eto’o è convinto andrà a una certa nazionale... Ma anche il presidente della federazione senegalese lo è, per un’altra squadra però.... Dobbiamo lavorare tutti insieme, con l’Europa, la Cina, l’America, amiamo tutti il calcio. Ma abbiamo un dovere di sviluppare il nostro continente e sono convinto che il calcio africano sia tra i migliori del mondo".

