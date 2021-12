Moratti: "Mourinho? La Roma ha buoni giocatori, ma non abbastanza. L'ambiente non è facile"

GAZZETTA.GR - In una lunga intervista al portale greco Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha anche parlato dell'avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma: "Penso che la difficoltà che Mourinho sta affrontando in questo momento è che sia una nuova avventura. Un'avventura iniziata qualche mese fa e, se volete il mio parere, l'ambiente di Roma non è per niente facile. La squadra ha buoni giocatori, ma non abbastanza. Con il Covid-19 e tutto questo non è facile. Poi ci sono gli infortuni. È l'ambiente di Roma che porta tante difficoltà. Roma è un posto meraviglioso, ma sai cosa si dice? Più un posto è bello, più difficoltà si hanno".

