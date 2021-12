Nico Kovac è stato esonerato dal Monaco che ora cerca un nuovo allenatore e nella lista dei candidati c'è anche l'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Il portoghese è in lizza insieme ad altri due allenatori, Jesse Marsch, esonerato da poco dal Lipsia, e Philippe Clement, attualmente sulla panchina del Club Bruges. Attualmente il Monaco si trova al 6° posto in Ligue1, distante 4 punti dalle seconde, Nizza e Marsiglia (con una partita in meno), e ben 17 dal Psg.

(l'equipe)