'It's a magic Christmas': la sorpresa della Roma agli studenti della 'Padre Semeria' (VIDEO)

Altra bella iniziativa intrapresa dalla Roma in partnership con New Balance: i dipendenti del club, accompagnati dall'immancabile mascotte Romolo, si sono recati presso la scuola 'Padre Semeria' di Roma per consegnare agli studenti della scuola elementare romana gadget giallorossi. Evidente, dalle immagini pubblicate sui canali social del club, la gioia dei bambini, entusiasti di ricevere i doni in occasione di questa prima tappa dell'iniziativa 'It's a magic Christmas'.

? IT'S A MAGIC CHRISTMAS ✨ ? Magic Moment numero 1: Romolo e i dipendenti del Club hanno fatto una sorpresa agli alunni di una scuola elementare di Roma... ?❤️@NBFootball | #ASRoma pic.twitter.com/xjR5RA3PCY — AS Roma (@OfficialASRoma) December 11, 2021