"It's a Magic Christmas": cena all'Olimpico per alcuni tifosi 'speciali' (VIDEO)

Serata speciale per alcuni tifosi della Roma che sono stati invitati a cena allo Stadio Olimpico proprio dal club giallorosso. Dagli abbonati più giovani a quelli più anziani, a chi ha rinnovato per primo oppure ha preso un biglietto subito dopo la tremenda sconfitta di Bodo. A tutti questi tifosi è stata regalata una serata indimenticabile tra tour dello stadio e cena nelle sale esclusive dell'impianto in cui stasera si disputerà Roma-Sampdoria.

? IT'S A MAGIC CHRISTMAS ? ?️ Sorpresa n°3: una serata all'Olimpico con dei tifosi speciali ?❤️ ? Dagli abbonati più anziani a quello più giovane. Dai primi ad aver rinnovato o sottoscritto l'abbonamento al primo ad aver preso un biglietto dopo Bodo-Roma ? @Hyundai_Italia pic.twitter.com/IZuyJg7zgN — AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2021