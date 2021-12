Italiani in Australia e il loro amore per l'ippica

Una delle gare ippiche più famose al mondo è la Melbourne Cup. Questa competizione che si tiene ogni anno in Australia, a Melbourne, è nata nel lontano 1861 e per moltissimo tempo ha appassionato migliaia se non milioni di persone da ogni parte del mondo. Oggi infatti questa competizione non è seguita solo ed esclusivamente dagli australiani ma sono molte le persone che amano vedere questa gara. La sua storia, inoltre, ha dei fortissimi legami con l'Italia. Inizialmente la coppa di questo trofeo venne realizzata in Inghilterra e poi spedita in Australia. Tuttavia, gli australiani non erano molto contenti di questa scelta, proprio per queste ragioni decisero di occuparsi del design e della realizzazione della coppa in Australia. Per la prima volta venne presentata la coppa dai tre manici che ancora oggi presenta questa caratteristica peculiare. Questa coppa venne realizzata da James

William Steeth.

In tutto questo cosa c'entra l'Italia?

L'arrivo di Fortunato

Fortunato Rocca conosciuto con lo pseudonimo "Lucky" era un ragazzo calabrese che con la sua famiglia era emigrato in Australia nei primi anni '50. Rocca aveva delle origini italiane ma fin dalla scuola venne a conoscenza di ragazzi di altre nazionalità che influenzarono il suo pensiero ma anche la sua parlata. Quando William Steeth conobbe Fortunato si accorse immediatamente che aveva un talento, era molto bravo nel maneggiare gli oggetti.

Dopo aver collaborato sui primi progetti riguardanti la coppa, a 24 anni si decise di incaricarlo per la realizzazione. Di questo se ne occupò per circa 30 anni. Fortunato Lucky Rocca non è neanche l'unico italiano ad aver avuto qualcosa a che fare con la Melbourne Cup.

Il fantino italiano: Frankie Dettori

Frankie Dettori è un fantino di origini italiane riconosciuto a livello mondiale. Ha partecipato diciassette volte a questa competizione. Purtroppo però c'è quasi una maledizione che l'avvolge. Infatti nonostante le sue numerose vittorie, questa gara è diventata un vero e proprio taboo per lui che non riesce ad affrontare.

Per la prima volta nel 2019 Dettori aveva la possibilità di partecipare alla gara con Master of

Reality, un cavallo che aveva già vinto molte altre gare, anche nella stessa Melbourne nel 2017. Tutti credevano che per Frenkie questa potesse essere la volta buona di vincere questa agognata coppa. Così sembrava dalle prime curve, infatti Master of Reality negli ultimi 100 metri della gara, era in netto vantaggio, stava dominando, sembrava che per la prima volta fosse riuscito davvero a sfatare questo taboo che lo perseguitava. Purtroppo però le cose non dovevano andare in questo modo, infatti Vow and Declare e il suo fantino Craig Williams li hanno superati in una curva e sono diventati primi. Inoltre, come se questo non bastasse Dettori ha subito anche un reclamo per il suo modo di guidare scorretto ed è stato retrocesso in quarta posizione.

Risulta davvero difficile comprendere come una debacle del genere sia stata possibile, tuttavia anche molti spettatori, allo stesso tempo, hanno apprezzato una gara di questo tipo, davvero ricca di sorprese. Oggi la gara di Melbourne, forse anche per queste ragioni, è tra le più apprezzate al mondo. Il calendario delle corse lo puoi vedere su racingbase.com.au dove troverai tutte le informazioni in merito a ciò che riguarda questo settore che per chi non è addetto ai lavori non è sempre molto semplice da comprendere. Quella di Melbourne quindi è una storia unica anche con l'Italia, sono due paesi che si intrecciano nella tradizione delle corse. Nel futuro si spera che Dettori o chi per lui possa vincere questa competizione in un modo o nell'altro dopo diversi anni di tentativi. Sicuramente gli australiani sono un popolo che ama particolarmente i cavalli quindi forse anche per questo, la Melbourne cup è davvero così sentita.

La sfilata di moda

La Melbourne Cup a differenza di quello che pensano molti non è solo cavalli e fantini ma è anche molto altro. Durante questo evento viene generalmente organizzato un concerto o un evento di moda. Sono molti anche gli artisti che vengono chiamate per poter cantare una canzone. Basti pensare che nel 2019 l'ospite era addirittura Sam Smith. Sono tantissime le persone che vanno a vedere uno spettacolo del genere. Altro aspetto importante da considerare è il vestiario. Durante questo evento tutti gli spettatori si devono vestire necessariamente in modo consono. Questa è una regola implicita. Inoltre anche al taglio di capelli si dà una particolare importanza. Questo signfica che durante questa gara potrai

trovare persone con capigliature differenti dalla tua.

Conclusioni

Ora che abbiamo visto quali sono tutte le caratteristiche della Melbourne cup non ti resta che iniziare a seguire un evento così particolarmente amato. Se la tua passione per i cavalli e per le gare è irrefrenabile dovrai necessariamente vedere una gara di questo tipo. Di certo, non ti pentirai della tua scelta.