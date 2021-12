Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha raccontato la nascita dell'idea Edin Džeko per i nerazzurri subito dopo l'addio di Romelu Lukaku in estate. Queste le sue parole: "Quando è andato via Lukaku dopo cinque minuti ho fatto il suo nome al direttore e lui mi ha detto che sfondavo una porta aperta. L'ho affrontato spesso a Roma ed è sempre stato uno degli attaccanti più forti del nostro campionato".

(Gazzetta Tv)