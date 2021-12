Hyundai e AS Roma invitano i tifosi a donare un regalo per la Casa Famiglia Ciavattini

Altra lodevole iniziativa dell'AS Roma, che insieme a Hyundai ha invitato i tifosi presenti al match contro la Sampdoria a portare un regalo allo stadio, in occasione del Natale. L'iniativa sarà in favore dei bimbi della Casa Famiglia Ciavattini dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, attraverso Roma Cares. Ecco la nota:

"I regali potranno essere lasciati al Fan Village dello Stadio Olimpico, presso lo spazio Hyundai, dove verranno collocati sotto un albero di Natale reso speciale da Hyundai. Le sue luci saranno infatti alimentate dal crossover 100% elettrico IONIQ 5, finalista del prestigioso premio Car of the Year (COTY) 2022: grazie all’innovativa funzione Vehicle-to-Load (V2L), il modello che ridefinisce la mobilità a zero emissioni consente di caricare qualsiasi dispositivo elettrico (biciclette e scooter elettrici, attrezzature da campeggio o altro) fungendo da "power bank" grazie all’erogazione di una potenza fino a 3,6 kW.

I doni raccolti saranno consegnati prima di Natale ai bambini della Casa Famiglia Ciavattini dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa – attraverso Roma Cares, Onlus nata nel 2014 con l’obiettivo di sostenere la comunità locale attraverso progetti rivolti principalmente a bambini e giovani in situazioni disagiate, con cui Hyundai ha già collaborato in diverse iniziative.

Per ringraziare i tifosi della AS Roma della loro generosità, Hyundai ha in serbo un regalo anche per loro. Durante il riscaldamento delle squadre, una formazione composta da Babbi Natale scenderà dalle due IONIQ 5 presenti a bordo campo e lancerà sulle tribune numerose t-shirt natalizie, in ricordo dell’iniziativa e soprattutto di un piccolo ma significativo gesto compiuto a sostegno dei bambini ospedalizzati.

L’iniziativa - sostenuta dall’AS Roma - è stata firmata da SuperHumans, in collaborazione con Innocean Italy".

