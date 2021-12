Germania, stadi chiusi a partire dal 28 dicembre: l'annuncio del cancelliere Scholz

Il coronavirus torna a spaventare la Germania e ne risente anche il mondo dello sport. Il cancellerie della nazione tedesca, Olaf Scholz, ha annunciato che i grandi eventi sportivi si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse a partire dal 28 dicembre, quindi da martedì prossimo. La decisione del Governo è stata comunicata in conferenza stampa dopo un vertice con le Regioni. Queste le parole di Scholz: "I grandi eventi sportivi non possono più svolgersi con il pubblico e questo vale in particolare per le partite di calcio".