Friedkin Group: annunciato investimento in un resort in South Carolina. Dan Friedkin: "Gli ospiti potranno immergersi nella natura incontaminata del luogo"

Nuovo investimento pianificato per la 'Auberge Resorts Collection', società facente capo al Friedkin Group. Si tratta di un resort che dovrebbe aprire i battenti nel 2024 nei pressi di Charlestone, in South Carolina. "Il Dunlin offrirà un'indimenticabile esperienza in cui gli ospiti potranno immergersi nell'ambiente naturale incontaminato di Johns Island e nelle ricche attrazioni culturali di Charleston", le parole con cui il presidente del gruppo e della Roma Dan Friedkin ha presentato l'investimento.

Il Dunlin, che prende il nome da un uccello costiero locale, sarà progettato dall'architetto Robert Glazier. Amanda Lindroth di Lindroth Design guiderà il design degli interni.

(hourstonchronicle.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE