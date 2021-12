Non può più sbagliare la Roma di Josè Mourinho. La speranza di centrare il quarto posto passa per Bergamo e per la sfida contro l'Atalanta di Gasperini. Inizio super per i giallorossi, capaci di portarsi sul doppio vantaggio con Abraham (dopo 1 minuto) e Zaniolo. Prima del duplice fischio accorcia le distanza Muriel con un tiro deviato dalla distanza. Questi i migliori scatti del primo tempo:

