Fiorentina, Commisso: "Plusvalenze? Le regole devono essere uguali per tutti"

RADIO 24 - «Ho grande stima per Gravina e la Figc ma il calcio si può falsare in campo e fuori e in questo caso accade economicamente: noi fino ad oggi abbiamo pagato puntualmente gli stipendi e le tasse, non tutti lo fanno eppure nessuno è stato punito». Lo ha detto Rocco Commisso, a Tutti convocati su Radio 24. «Le plusvalenze? A volte, e in America è così, sono profitti sulla carta, ma non è detto che siano soldi arrivati realmente. La vicenda Juve (mi chiedo come fa a fare 600 milioni di plusvalenza e accumulare debiti) o di altri club può influenzare pure me e altri club, competiamo con loro: le regole devono essere uguali per tutti».