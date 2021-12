Dopo l'infortunio di Pellegrini col Torino, un'altra grave assenza per José Mourinho. Nel ko di Bologna il tecnico giallorosso ha perso anche Stephan El Shaarawy per infortunio. L'esterno, ieri costretto a lasciare il campo al 52', si è sottoposto ad una risonanza che ha evidenziato una lesione al polpaccio destro. Le condizioni del 'Faraone' verranno valutate giorno per giorno.