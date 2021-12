Coronavirus: positivi 2 tesserati del Torino. 4 casi nel gruppo squadra della Fiorentina

Altri casi di Covid-19 in Serie A: sono risultati positivi un calciatore e un membro dello staff del Torino. Lo annuncia il club granata con una nota ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione del gruppo squadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale".

"ACF Fiorentina comunica che, nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest'oggi, sono stati riscontrati quattro casi di positività all'interno del gruppo squadra, di cui un calciatore - fa sapere con un comunicato la Fiorentina -. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento".

Problemi anche nella Juventus, infatti è risultato positivo Koni De Winter, giocatore dell'Under 23 ma che in questa stagione ha disputato 81 minuti in Champions League con la prima squadra. Questo il comunicato del club: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Koni De Winter il quale sta già osservando le norme previste. La Juventus, che ricomincerà la sua attività domani, giovedì 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie".

