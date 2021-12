Focolaio di Coronavirus nelle linee del Manchester United: come comunicato dal club, i test effettuati in sede hanno evidenziato diversi contagi tra calciatori ed elementi dello staff. La situazione ha portato dunque a sospendere le attività programmate al Carrington Training Complex per 24 ore, con lo scopo di evitare rischi di ulteriore diffusione del virus. Come chiarito nella nota diramata dai Red Devils, il match di domani contro il Brentford è dunque da considerarsi a rischio.

(manutd.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE