Coronavirus: accantonata l'ipotesi tampone per i vaccinati allo stadio

Ipotesi circolata già nei giorni scorsi ma già tramontata nelle ultime ore. Alla luce dell'aumento dei contagi da Covid-19 il Governo valuta nuove misure da queste dovrebbero essere esclusi gli stadi. Stando alle ultime indiscrezioni l'ipotesi di tampone obbligatorio per l'accesso agli impianti sportivi, così come ai cinema e ai teatri, anche per gli spettatori già vaccinati è stata valutata ma successivamente accantonata. L'obbligo di test aggiuntivo dovrebbe esserci anche per i possessori di green pass rafforzato solo per i luoghi dove è impossibile mantenere il distanziamento, come le discoteche e le feste, per cui si studia una possibile entrata in vigore già dal 27 dicembre.

(corsera)