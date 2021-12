Coppa d'Africa, il Covid e le proteste dei club di Premier: possibile annullamento della competizione

Indiscrezione che arriva dalla Francia e che potrebbe spostare diversi equilibri anche in Serie A: secondo quanto riferisce il network transalpino l'edizione in programma per il 2022 in Camerun della Coppa d'Africa potrebbe essere annullata, non solo a causa del diffondersi della variante omicron del Coronavirus, ma anche delle proteste di molti club di Premier League. La situazione attuale imporrebbe infatti ai giocatori convocati per la competizione di osservare un periodo di quarantena ulteriore rispetto a quello strettamente necessario per disputare la competizione.

(rmcsport.bfmtv.fr)

