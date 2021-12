Cavalieri della Roma, 23esima edizione: nominati 12 nuovi cavalieri (FOTO)

Sabato 11 dicembre si è svolta la 23a edizione (anno 2021) della Nomina dei cavalieri della Roma - premio Lino Cascioli nata nel 1999 per volere del grande giornalista e di Antonio Calicchia che è attualmente presidente dell'Associazione Cavalieri della Roma.

L'evento si è svolto presso i saloni del prestigioso Palazzo Brancaccio, nel rispetto di tutte le normative anticovid.

Il presidente Antonio Calicchia ha introdotto la cerimonia ricordando grandi Cavalieri della Roma scomparsi come Gigi Proietti ed Ennio Morricone e di come i Cavalieri rappresentino il modo sano del far tifo. Sostenendo la squadra sempre nei momenti di gioia e nei momenti di sconforto, ma sempre con la stessa passione che poi portano con loro anche nello svolgimento delle loro attività professionali.

Non poteva mancare la partecipazione della A.S. Roma, per amore della quale ha motivo di esistere l'evento. Alla cerimonia hanno infatti presenziato la Consigliera D'Amministrazione A.S. Roma Avv. Benedetta Navarra che ha portato i saluti ufficiali della Società, il Director del Roma Department Dr. Francesco Pastorella ed il responsabile della comunicazione giallorossa giornalista Luca Pietrafesa.

Presenti oltre trenta Cavalieri della Roma nominati nel corso degli anni tra cui il vicepresidente della Giunta Regionale Del Lazio Dr. Daniele Leodori, l'attore Antonio Giuliani e l'attrice Matilde Brandi.

Al tavolo presidenziale, oltre al presidente Calicchia, Matteo Vespasiani, la voce dell'Olimpico che ha presentato l'evento e i Cavalieri della Roma Grassetti, Capelli e Rossi insieme ai rappresentanti della As Roma Navarra, Pastorella e Pietrafesa.

Tutti hanno poi visitato nei saloni attigui, rimanendone ammirati, la Mostra UTR "La storia della Roma attraverso le maglie. Dalla prefondazione ad oggi," che si è conclusa nel pomeriggio dopo aver ottenuto grande successo di visite.

Ecco i neo nominati cavalieri per questa edizione:

PAOLO ASSOGNA

Ottimo calciatore dilettante. giornalista sportivo professionista attualmente a SKY dove è l' “Inviato” per i principali eventi legati al calcio e a Trigoria da dove racconta la vita quotidiana della Società diventando un volto familiare per i tifosi romanisti.

Non ha mai nascosto il suo grande amore per la Roma.

GABRIELE BASILE

Come dipendente del Comune di Roma ha sempre lavorato sui temi di carattere sociale.

Una vita dedicata agli altri, ai meno abbienti, ai più deboli.

Nel calcio “però” ha sempre tifato sin da bambino per la più forte squadra della sua città, la Roma, che ha seguito sia in Italia che all’estero.

MARIA GABRIELLA CARNIERI MOSCATELLI

Dopo una carriera dirigenziale in Banca decise di ritornare al suo interesse per l’impegno sociale e per i diritti delle donne. Per questo nel 1988 fonda con altre donne il Telefono Rosa e nel 2003 ne diventa Presidente.

Rappresenta l’Associazione presso le Istituzioni e opera una attività di sensibilizzazione per le politiche e le attività legislative in favore della parità di genere e dei reati di violenza contro le donne.

Abbonata in Tribuna Tevere, tifa per la Roma con passione.

MASSIMO CLAUDIO COMPARINI

Amministratore delegato e Vice Presidente Esecutivo Senior di una delle più importanti Aziende del settore spaziale che collabora con la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e quella Italiana.

La sua più grande passione però è la Roma che segue da sempre.

MARCO CONIDI

Cantautore, attore, la musica è la sua grande passione.

Una serie di successi con grandi collaborazioni musicali

L’ultimo programma di successo su Raiplay è “Nottataccia”.

“Mai sola mai”, canzone amata da tutti i romanisti, è la più forte testimonianza del suo amore per la Roma.

ENZO GIANNINI

Uno dei maggiori esperti di assistenza sanitaria, dirigente della Banca d’Italia, Amministratore Delegato e Presidente.

Membro del Comitato della Federazione Internazionale dei diritti dell’uomo, ONG presso l’ONU.

Una vita professionale molto impegnativa che, tuttavia, non gli ha impedito di vivere la sua grande passione per il calcio e per la sua squadra del cuore, la Roma.

DANIELE LO MONACO

Profondo conoscitore di calcio per i suoi ottimi trascorsi da giocatore, poi da allenatore di campionati dilettantistici, e infine di giornalista.

E’ stato Capo della Comunicazione della As Roma ed attualmente è A.D. della Società editrice del “Il Romanista”.

La sua caratteristica è la conoscenza, formatasi attraverso lo studio internazionale dei campionati europei, della tattica e degli schemi che rendono i suoi articoli particolarmente interessanti.

Tutto questo per la sua squadra del cuore, la AS Roma.

SONIA MALAVISI

Saltatrice con l’asta, atleta delle Fiamme Gialle di assoluto valore.

E’ campionessa italiana assoluta indoor e outdoor in carica, dopo i tanti titoli italiani giovanili vinti e le medaglie conquistate agli europei Juniores e la partecipazione ai giochi olimpici di Rio de Janeiro.

Tifosa giallorossa a causa della passione della nonna e del nonno.

LORENZO PATTA

Velocista, atleta delle Fiamme Gialle, il 6 agosto 2021 conquista l’oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo.

Promessa del calcio che abbandona, per dedicarsi all’atletica fino alla medaglia olimpica.

La passione per il calcio però è rimasta immutata come il suo tifo, iniziato da bambino, per la Roma.

FRANCESCO REPICE

Giornalista RAI, è tra le voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto ed è la voce principale degli anticipi e dei posticipi di Serie A e delle Coppe europee.

Fa parte della spedizione giornalistica che segue la Nazionale Italiana.

Lui come tifoso, nonostante la necessaria imparzialità professionale, ama la Magica Roma sin dai tempi del Ginnasio.

LUCIANO ROSSI

Diplomato in fotografia, appassionato tifoso della Roma che inizia a seguire dall’anno dello scudetto 2000 – 2001.

Diventato fotografo professionista inizia a collaborare con la Società As Roma fino a diventarne il fotografo ufficiale.

Da buon tifoso considera le foto più belle, quelle fatte alle tante coreografie della Curva Sud e in particolare quelle in cui è ripresa la Squadra che la saluta.

MARCO VILLANI

Giurista, docente universitario, Consulente Giuridico al Senato, Direttore Generale e Componente del C.d.A. del Formez, Consigliere della Corte dei Conti.

Incarichi prestigiosi che non gli hanno impedito di seguire la sua grande passione, la Roma, e per questo è Presidente onorario del Roma Club Formez e organizzatore di molte attività di tifo romanista all’interno della Corte dei Conti.

Foto Roberto Tedeschi