As Roma: possibile addio per Scalera

Potrebbe essere al capolinea l'avventura di Stefano Scalera con la Roma. Stando alle ultime indiscrezioni i Friedkin avrebbero deciso di fare a meno dell’uomo arrivato la scorsa stagione per gestire i rapporti istituzionali soprattutto per il passo indietro della proprietà americana per quanto riguarda la questione stadio. Scalera, ex capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, era approdato nel club giallorosso soprattutto per tessere le fila delle relazioni con i palazzi romani in vista del nuovo progetto.

(dagospia.com)

