Aia, Trentalange: "Var strumento formidabile"

RADIO SPORTIVA - «Il var è uno strumento formidabile ed è visto bene da tutti gli arbitri», dice, ai microfoni di Radio Sportiva, Alfredo Trentalange, presidente Associazione Italiana Arbitri. «Il var è in continuo divenire, ha bisogno di tempo per essere compreso al meglio in tutte le sue potenzialità. La centrale unica a Lissone è determinante, una tecnologia avanzatissima come questa non può che portare benefici - aggiunge -. Abbiamo aperto anche alla stampa per far comprendere quanto sia complesso arbitrare una partita».