Addio a Claudio, storico autista della Roma. Il saluto di Bruno Conti: "Per tutti noi sei stato come un padre" (FOTO)

Altro lutto in casa Roma che a pochi giorni dalla scomparsa di Salvatore Gervasi - medico della squadra femminile - perde anche il suo storico autista, Claudio Murlo, detto Marco Polo. Una vera e propria istituzione per le ultime generazioni di calciatori, come testimoniato anche da un post pubblicato su Instagram da Bruno Conti: "Caro Claudio sei stato l’autista storico della As Roma ma per tutti noi sei stato un padre per i consigli che ci davi la tua educazione, grande Umiltà, e grande rispetto. Ci Mancherai RIP".

Non mancano i commenti di altri ex giallorossi. Da Mirko Antonucci - "Super Claudio" - a Rodrigo Taddei - "Che Dio possa dar conforto al cuore di tutti i suoi familiari e amici. Riposa in pace Claudio" -.