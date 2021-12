19TRENTUNO tifa Roma! Segui Atalanta-Roma con noi, se i giallorossi vincono 25% di sconto sul pranzo (FOTO)

19TRENTUNO si schiera al fianco della Roma! Lo storico ristorante di Via dei Genieri 9, in zona Laurentina, invita tutti i tifosi giallorossi, e non solo, sabato 18 dicembre a pranzo per assistere insieme alla partita tra Atalanta e Roma, in programma alle ore 15.

Carne al peso, fritti artigianali, pizza con impasto lievitato 48 ore e tanti dolci fatti in casa vi accompagneranno fino al fischio d’inizio del match. Ma non è finita qui: SE LA ROMA BATTE L’ATALANTA per tutti ci sará uno SCONTO DEL 25% sul pranzo. Un motivo in più per tifare insieme!