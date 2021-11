VIDEO - Venezia-Roma, Mourinho torna sul rigore in conferenza stampa: "Decisione che va al di là della mia comprensione"

Josè Mourinho, nella conferenza post-partita di Venezia-Roma, è tornato sul rigore fortemente dubbio concesso ai lagunari per fallo di Cristante su Caldara: "Nel raccontare la storia della partita sono d'accordo con te, siamo arrivati bene sul 2-1 all'intervallo, abbiamo avuto tante opportunità per fare il terzo, per ultima quella di El Shaarawy. Abbiamo avuto tante mezze opportunità, abbiamo dominato il gioco offensivo e arrivavamo in modo facile ai due esterni. La partita in quel momento poteva finire 4-5 a 1. Poi c'è il 2-2 che va al di là di ogni mia colpa e comprensione"

? #Mourinho: Rigore?Decisioni che vanno al di là della mia compresione e di cui non voglio parlare. Devo proteggere me stesso#asroma #VeneziaRoma ??? pic.twitter.com/xGLUh59ZsC — laroma24.it (@LAROMA24) November 7, 2021